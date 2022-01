Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: certification Verego SRS maintenue information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) à l'échelle du groupe pour la huitième année consécutive, avec un score maximum de 100% obtenu dans plusieurs sous-catégories de l'évaluation.



'Les scores obtenus par Teleperformance sont de très bon niveau dans chacune des cinq catégories évaluées', affirme Teleperformance qui 'se distingue particulièrement sur son secteur dans les catégories leadership, éthique et social'.



L'audit repose notamment sur une enquête auprès des collaborateurs de 26 sites évalués. Plus de 5.000 réponses ont été collectées à travers le monde, 'exprimant un niveau élevé de satisfaction et de sensibilisation à la politique du groupe en matière de responsabilité sociale'.





