Teleperformance : certification GPTW reconduite au Portugal

(CercleFinance.com) - Teleperformance a indiqué jeudi soir avoir reçu pour la dixième année consécutive la certification indépendante de l'institut Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations au Portugal, qui emploient plus de 10.500 collaborateurs de 95 nationalités différentes. Le spécialiste de l'externalisation des relations clients, qui gère 11 campus ultramodernes à travers le pays, souligne que presque la totalité de ses effectifs au Portugal travaille à domicile, grâce au modèle de télétravail Cloud Campus.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.64%