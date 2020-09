Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : certification GPTW reconduite au Brésil Cercle Finance • 16/09/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir obtenu pour la onzième année consécutive la certification indépendante de l'institut Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations au Brésil, pays où il emploie près de 23.000 collaborateurs et gère 15 campus. 'Actuellement, plus de 70% des effectifs au Brésil travaillent à domicile, notamment grâce au modèle révolutionnaire de télétravail Teleperformance Cloud Campus', précise en outre le groupe de centres de contact. 'Cette certification GPTW 2020 et le développement rapide et efficace du télétravail démontrent l'agilité du groupe pour surmonter les défis opérationnels liés à la crise sanitaire mondiale', poursuit-il.

