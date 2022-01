Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : cassure des 333E confirmée information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 19:52









(CercleFinance.com) - Téléperformance avait validé une alerte baissière le 24/01 et la cassure des 333E (plancher du 12/10/2021) est largement confirmée ce 25/01 avec une clôture au plus bas, à 325,7E.

Le titre vient de libérer un potentiel de repli de -5% en direction du plancher des 309E des 12 et 19/05/2021.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.66%