(CercleFinance.com) - Téléperformance rechute après une série d'échecs sous les 300E, un palier dont la cassure semble imminente. Il s'agit surtout des 298E, l'ex-plancher du 8 mars et 25 mai : sous ce seuil, gros risque de retracement du plancher annuel des 278E du 25 juin.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.14%