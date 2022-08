Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : cassure des 298E avérée, teste les 280E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - Téléperformance valide la cassure des 298E (l'ex-plancher du 8 mars et 25 mai): sous ce seuil, le retracement du plancher annuel des 278E du 25 juin semblait probable.

Comme c'est imminent, il faut bien envisager des supports ultérieurs : le prochain objectif serait le test de l'ex-zénith des 244E du 19/02/202 puis le comblement du 'gap' des 239,2E du 29/07/2021.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.08%