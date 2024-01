Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : cassure des 128,3E, -5% vers 125,5E information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Teleperformance dévisse de -5% vers 125,5E, enfonçant au passage le plancher des 128,3E du 3 janvier.

Le titre semble bien parti pour s'en aller tester le support des 116,3E du 13 décembre ou des 114E du 3 octobre ou de la mi-août 2023.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -3.97%