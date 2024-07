Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Téléperformance: cassure des 100E, teste 98,2E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Teleperformance dévisse brusquement de -11% vers 14H45 (plus fort recul de la place parisienne) alors que con concurrent Salesforce a dévoilé son premier agent d'intelligence artificielle assurant de nombreuses tâche de suivi client (en lieu et place de télé-opérateurs commerciaux).



Sous 100E, Teleperformance a brièvement testé avec succès son support oblique moyen terme (98,5E) et s'est légèrement repris.

Sous 98,2E, le titre pourrait rechuter au contact de son support des 93,3E de la mi-juin.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 103,65 EUR Euronext Paris -7,74%