Teleperformance : bref 'trou d'air' vers 126,5E

(CercleFinance.com) - Teleperformance a subi vers 13H40 un brusque 'trou d'air' de -6,5% jusque vers 126,5E.

Le cours s'est ensuite repris vers 132E, ce qui invalide un signal baissier -éphémère- sous 129E.

Attention cependant au risque de double sommet sous 136E les 17/11 et 21/12 (risque de rechute vers 116/116,5E.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.53%