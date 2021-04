Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 13/04/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Teleperformance prend plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe d'externalisation de la relation client, avec un objectif de cours remonté de 310 à 350 euros. Le broker remonte ses estimations de BPA de 6-8% pour 2021-2023, reflétant la forte croissance des revenus au premier trimestre 2021 et les prévisions de marge d'EBITA plus élevées, avec 'des frais généraux plus bas avec la croissance structurelle du télétravail'.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.40%