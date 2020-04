Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : atteint ses objectifs pour le télétravail Cercle Finance • 27/04/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Teleperformance annonce ce lundi avoir atteint son objectif de déploiement de solutions de télétravail à domicile : un taux de pénétration en avril de 66 % des effectifs, avec plus de 155.000 agents opérationnels. 'Ils n'étaient qu'environ 5 000 fin 2019. Les efforts pour continuer à augmenter ce nombre se poursuivent avec un objectif de 70% des effectifs opérationnels en télétravail en mai', indique le groupe.

