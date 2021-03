Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 25/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que son assemblée générale mixte convoquée le jeudi 22 avril se tiendra à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, compte tenu du contexte sanitaire. L'assemblée sera diffusée en direct sur le site internet du groupe et une séance de questions-réponses sera organisée à l'attention des actionnaires. La vidéo de la réunion sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont ainsi invités, préalablement à l'assemblée, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou à donner pouvoir au président de l'assemblée générale ou à un tiers.

