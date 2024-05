Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: annulation de trois millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que son conseil d'administration a décidé d'annuler trois millions d'actions auto-détenues, représentant 4,7% du capital social, des actions qui avaient été rachetées dans le cadre d'un programme mis en oeuvre en avril 2023.



À la suite de cette annulation, le groupe de centres de contact détient directement 880.891 de ses propres actions, soit 1,5% de son capital social. Celui-ci est désormais divisé en 60.443.054 actions auxquelles sont attachés 61.942.589 droits de vote bruts.



Daniel Julien, président et co-directeur général, justifie cette décision 'par le cours de bourse qui ne reflète pas correctement l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, ses performances et ses perspectives de croissance future'.





