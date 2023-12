Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Teleperformance indique avoir décidé de procéder à l'annulation de 700.000 actions auto-détenues, représentant 1,09% du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 13 avril dernier.



A la suite de cette annulation, le groupe d'externalisation de la relation client détient directement 2.613.016 de ses propres actions, soit 4,12% de son capital social. Le capital social se trouve divisé désormais en 63.443.054 actions.



Les 700.000 actions annulées avaient été achetées sur le marché dans le cadre des programmes de rachat d'actions mis en oeuvre sur décisions du conseil d'administration le 14 avril 2022 et le 13 avril 2023.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris 0.00%