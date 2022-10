Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: acquisition de PSG Global Solutions information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 09:49









(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé jeudi soir le rachat pour 300 millions de dollars de l'américain PSG Global Solutions, spécialiste de l'externalisation des processus de recrutement, une opération sans impact sur son cours Bourse vendredi matin.



Un accord de rachat a été signé avec son équipe de dirigeants et des investisseurs privés, précise le géant français des centres d'appel dans un communiqué.



Teleperformance explique que PSG évolue sur un 'marché de niche', à partir d'une plateforme technologique propriétaire de pointe qui permet l'automatisation des étapes critiques du processus de recrutement.



Fondée en 2008 et basée Marina del Rey (Californie), cette entreprise à forte croissance, rentable et génératrice de cash élevé devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars.



Sa croissance annuelle moyenne s'est élevée à environ 40% sur la période 2019-2022.



Les fondateurs et les dirigeants de PSG continueront de diriger l'entreprise, qui deviendra une filiale à 100% de Teleperformance.



Le titre Teleperformance réagissait peu à cette annonce en Bourse vendredi matin, le titre du leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client affichant un repli de 0,7% autour de 9h45.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.70%