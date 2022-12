Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: acquisition d'actions propres information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Teleperformance SE a procédé à l'acquisition d'actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par son Assemblée générale du 14 avril 2022.



La société a réalisé l'acquisition de 6 000 actions entre le 23 décembre et 29 décembre 2022.



Ces acquisitions ont été effectuées dans le cadre de l'objectif de couverture de plans d'attribution gratuites d'actions de performance.





