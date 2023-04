Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: accord avec des syndicats en Colombie information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir finalisé un accord avec les syndicats Utraclaro et UNI Global Union réaffirmant leurs engagements communs en faveur des droits des travailleurs en Colombie.



Selon la société, l'accord renforce l'engagement de Teleperformance à être un acteur citoyen (Force of Good) en créant des emplois en Colombie tout en favorisant le dialogue social avec ses employés.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.64%