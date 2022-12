Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance a reçu une certification de Bureau Veritas information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 08:46









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que sa filiale Teleperformance Colombia vient de recevoir de Bureau Veritas la certification indépendante sur l'utilisation et l'inclusion de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale au sein de ses opérations en Colombie. Teleperformance Colombie avait engagé Bureau Veritas pour auditer ses pratiques en matière de gestion des employés, en particulier de responsabilité sociale des entreprises, et de conformité aux lois du travail locales. ' Sur la base d'une revue approfondie de deux semaines, Bureau Veritas a conclu que ' rien n'a été porté à notre attention qui nous porte à croire que l'utilisation de la norme internationale ISO 26000 ne respecte pas les recommandations et les lignes directrices de la norme. De même, rien ne fait ou ne nous a fait penser que les informations analysées au cours de cet exercice de certification sont en quelque sorte incorrectes ou trompeuses '.



Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.96%