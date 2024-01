Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : +6% 140E information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Teleperformance bondit de +6% 140E et soulève ainsi la résistance des 139,55E du 12 janvier... et s'attaque à l'oblique des 140,1 qui unit les précédents sommets (132E le 4/9/2023 et 135 le 20/11).

Un franchissement ouvrirait la route des 160,7/162E (résistance du 16/06 au 25/07/2023).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +6.37%