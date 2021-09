Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : 5e meilleur employeur d'Amérique du Sud information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui figurer dans le Top 5 des multinationales figurant au classement Best Workplaces 2021 en Amérique latine établi par l'institut Great Place to Work, spécialiste de la qualité de vie au travail. Le classement est établi à partir des données recueillies auprès de plus d'un million de salariés interrogés anonymement dans 8000 entreprises. Neuf filiales de Teleperformance ont été récompensées : en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine et au Salvador. Teleperformance indique que ' cette réussite revêt une importance toute particulière ', notamment dans un contexte de mise en place télétravail pour plus de 240 000 collaborateurs, avec les défis et les ruptures organisationnelles qu'il implique.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.73%