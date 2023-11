Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : +40% en 14 séances, à 136E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - Parti d'un plancher de 96,6E le 26 octobre, Teleperformance reprend +40% en 14 séances, à 136,2E.

Le titre refranchit en force la résistance des 132E du 4 septembre, effaçant en moins de 3 semaines tout le terrain perdu depuis le 28 juillet et s erapproche à grands pas de l'ex-plancher des 138,55E du 5 juin.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.88%