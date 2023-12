Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : 2è échec sous 136E, risque de 'M' baissier information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 13:19









(CercleFinance.com) - Teleperformance subit un 2ème échec sous 136E, ce qui alimente le risque de formation d'un 'M' baissier en direction du récent support des 117E ou 116,35E du 13 décembre.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.17%