Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : +2% et retracement imminent des 135E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Teleperformance avance de +2% (leader du CAC) vers 131,6E et se prépare à un retracement imminent du zénith des 135E des 17 et 18 novembre (et ex-plancher du 6 juin).

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 154,8E du 26 juillet puis le re-test de la résistance des 160E.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.63%