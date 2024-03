Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: -18% sous 92E, au +bas depuis le 14/11/2016 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Teleperformance déçoit avec une prévision de croissance de +2 à +4% en 2024 et dévisse de -18% à 91,7E, quelques minute après l'ouverture, inscrivant un 'plus bas' depuis le 14/12/2016.



Le titre pulvérise le palier des 100E et s'enfonce résolument sous le plancher atteint lors du 'trou d'air' de ce 28 février, soit 94,3E: un double creux ne peut être formellement exclu car 92 et 94,3E, c'est assez proche... mais les réservations à la baisse s'enchainent et le cours pourrait s'enfoncer bien plus bas.

Mais il ne faut pas oublier que 92E n'est pas un support long terme, contrairement à 98E qui fut une résistance en octobre 2016, il y a 7 ans et 5 mois.

Le risque c'est d'aller chercher maintenant un palier de soutien vers 85E qui remonte au 9 et 14/11/2016... et ensuite il y a le 'gap' des 82,6E du 19 août 2016, puis le palier des 80E (résistance du 27 avril au 23 juin 2016).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -18.46%