Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : -18% en 5 séances à 108E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - C'est une des pires semaines de l'histoire de la valeur, avec une rechute de -5% ce vendredi et un score de -18% en 5 séances à 108E (et même 107,6E au plus bas).

Le titre risque de venir tester le palier des 100E et retracer le récent 'point bas' atteint lors du 'trou d'air' de ce 28 février, soit 94,3E





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -4.54%