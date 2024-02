Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telepeformance: retour au calme, mais confiance fragile information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Après son lourd décrochage de la veille, l'action Teleperformance repart en légère hause jeudi, un timide rebond insuffisant pour refléter un véritable regain de confiance de la part du marché.



Vers 14h30, le titre du spécialiste de l'externalisation des centres de contacts reprend 0,6% après avoir chuté de 14% hier dans des volumes étoffés, sachant qu'il avait lâché près de 29% au plus bas de la journée.



Le titre a été pénalisé par l'annonce par Klarna, une fintech suédoise spécialisée dans le paiement échelonné, de la réussite d'un projet d'IA conduit dans le domaine de la relation clients (chat).



D'après Klarna, cette application alimentée par OpenAI a permis d'effectuer en un mois le travail de 700 conseillers, ce qui le conduit à anticiper une réduction de coûts de 40 millions de dollars en 2024.



Du point de vue des investisseurs, cette annonce laisse penser que les donneurs d'ordres pourraient être tentés de faire de moins en moins appel aux fournisseurs de services d'externalisation de la relation client, comme Telepeferformance.



Pour les analystes en charge du suivi de la valeur, ces craintes sont en revanche très largement exagérées.



'Nous ne pensons pas que cet exemple trahisse une tendance profonde à l'oeuvre au sein du secteur', tempèrent les équipes de Stifel, qui maintiennent leur conseil d'achat sur le titre.



'Il pourrait s'agir d'un mouvement spécifique à certains acteurs de la tech cherchant à optimiser leurs coûts face au ralentissement de la croissance et à la remontée des taux d'intérêt', explique le bureau d'études.



Chez HSBC, on rappelle que l'émergence de nouvelles technologies est souvent synonyme de complexités accrues chez les clients, qui pourraient être rassurés par l'approche de Telepeformance conjuguant combine intelligence artificielle et compétences humaines.



'Nous restons optimistes et voyons Teleperformance devenir un fournisseur de solutions alimentées par l'IA', insiste-il, reconnaissant que l'IA pourrait pénaliser son chiffre d'affaires, mais aussi soutenir les marges.



Alors que le cours de Bourse évolue de nouveau sur les plus bas historiques atteints en 2012 puis en octobre 2023, la publication, le 6 mars, des résultats annuels 2023 et de la mise à jour stratégique va revêtir une importance accrue pour l'entreprise.





