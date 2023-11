Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: protocole d'accord avec Ericsson autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un protocole d'accord avec Telenor pour un partenariat de trois ans visant à explorer, développer et tester des solutions d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML - machine learning) dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique des réseaux mobiles, sans compromettre la qualité de la connectivité.



Selon Ericsson, cet accord souligne l'engagement commun des deux sociétés à exploiter le potentiel de l'IA et du ML de manière responsable afin de 'libérer le potentiel pour le client'.



' Avec Telenor, nous souhaitons acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de l'IA/ML afin d'améliorer les opérations de réseau et la gestion de l'efficacité énergétique pour les deux parties. Nous espérons également bénéficier de la collaboration en temps réel, car nous agirons dès que possible sur des innovations réalisables, au bénéfice de nos clients ', résume Rita Mokbel, responsable de l'unité client mondiale Telenor chez Ericsson.







Valeurs associées TELENOR Tradegate -0.61% TELENOR LSE -100.00% TELENOR LSE Intl +1.22% TELENOR OTCBB 0.00%