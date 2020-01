Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor : plusieurs nominations en Asie Cercle Finance • 16/01/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le groupe de télécommunications norvégien Telenor annonce cette semaine la nomination de nouveaux directeurs généraux dans trois de ses unités asiatiques : Telenor Myanmar, dtac en Thaïlande et Grameenphone au Bangladesh. Sharad Mehrotra, CEO de Telenor Myanmar, a été nommé nouveau CEO de dtac, l'opérateur mobile du groupe en Thaïlande, en remplacement d'Alexandra Reich. Hans Martin Hoegh Henrichsen, actuellement directeur des affaires générales de Telenor Myanmar, deviendra CEO par intérim après Mehrotra. Enfin, Yasir Azman, CEO adjoint et chef de la direction de Grameenphone, a été nommé nouveau CEO, le CEO actuel Michael Foley déménageant en Afrique.

