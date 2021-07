Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor : options étudiées pour la présence au Myanmar Cercle Finance • 02/07/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Telenor indique évaluer des options variées concernant sa présence au Myanmar, pays d'Asie du Sud-Est confronté à d'importants troubles intérieurs depuis le coup d'état militaire du début du mois de février. Le 4 mai, l'opérateur télécoms norvégien a enregistré une dépréciation sur sa filiale locale, compte tenu de la dégradation de l'environnement économique, sécuritaire et des droits humains, 'avec des perspectives limitées d'amélioration'.

Valeurs associées TELENOR Tradegate +1.58% TELENOR LSE Intl +1.80% TELENOR OTCBB 0.00%