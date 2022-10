Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: net recul du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) - L'opérateur norvégien Telenor publie un chiffre d'affaires de 28,4 Mds de NOK (couronnes norvégiennes) au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ressort à 31 Mds de NOK, en progression de 2,5% en un an.



Le groupe de télécommunication présent dans les pays nordiques et en Asie enregistre un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,5 Md de NOK, contre 2,6 Mds de NOK douze mois plus tôt. Telenor ajoute que son bénéfice net a été fortement impacté par les effets de change défavorables, liés au renforcement de l'USD par rapport à la NOK.



En ce qui concerne les perspectives pour l'année, Telenor maintient l'attente d'une faible croissance à un chiffre des revenus des services.



Bien qu'une augmentation significative des prix de l'énergie pèse sur l'EBITDA, un effet ponctuel positif au Pakistan ce trimestre permet de maintenir les perspectives d'EBITDA organique autour du niveau de l'an dernier.



Le ratio capex/ventes devrait se situer dans la fourchette précédemment indiquée de 16 à 17 %.





