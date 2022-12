Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: lance un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Telenor ASA annonce aujourd'hui avoir engagé DNB Markets, une filiale de DNB Bank afin de procéder à un rachat d'actions propres. Ces actions seront ajoutées au programme d'intéressement à long terme destiné aux salariés.



Le rachat sera effectué dans une période allant du 16 au 20 janvier

2023. Le montant total de l'achat sera de 80 millions de NOK et portera sur un maximum de 1.6 million d'actions.





