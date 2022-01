Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: la fintech Wave Money cédée à Yoma Strategic information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 15:11









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms norvégien Telenor a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de la cession au conglomérat birman Yoma Strategic de sa participation de 51% au capital de la fintech Wave Money, au Myanmar, pour un montant de 53 millions de dollars.



Lancée en 2016, Wave Money est une coentreprise formée entre Telenor et Yoma Bank avec l'objectif de proposer des services de paiement numérique et de transfert d'argent.



La société était devenue, à sa création, la première société non-financière à être autorisée dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les services financiers mobiles adoptée en Birmanie.



En 2020, Wave Money a traité l'équivalent de quelque 8,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 12% du PIB du Myanmar.



Wave Money s'appuie sur un réseau constitué de plus de 45.000 représentants présents dans les zones urbaines et rurales du pays.





