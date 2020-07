Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor : hausse des bénéfices au 2ème trimestre Cercle Finance • 16/07/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor a publié jeudi des résultats plus élevés au deuxième trimestre et a déclaré que ses bénéfices seraient stables cette année. La société de téléphonie mobile, qui compte 182 millions d'utilisateurs dans neuf pays d'Europe et d'Asie, a déclaré que son EBITDA avant autres revenus et autres dépenses avait augmenté de 1% de façon organique pour atteindre 14,3 milliards de couronnes norvégiennes au cours du dernier trimestre. Telenor a déclaré que les résultats ont profité de sa solide performance en Norvège et en Finlande. Mais les revenus organiques ont baissé de 4,2% pour atteindre 30,9 milliards de couronnes, les mesures de confinements ayant affecté négativement les marchés en Asie, notamment au Bangladesh et au Pakistan. Pour 2020, Telenor s'attend à une baisse à un chiffre des revenus d'abonnement et de trafic, avec un EBITDA organique stable, a déclaré le groupe.

Valeurs associées TELENOR Tradegate -2.71% TELENOR LSE Intl -2.53% TELENOR OTCBB +10.58%