Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor : Ericsson va construire un réseau 5G en Norvège Cercle Finance • 13/12/2019 à 15:48









(CercleFinance.com) - Telenor a déclaré qu'il s'associerait au fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson pour moderniser et construire son réseau d'accès radio (RAN) 5G en Norvège. La modernisation prendra 4 à 5 ans, le plus grand fournisseur de télécommunications de Norvège prévoyant d'accélérer le déploiement de la 5G auprès des clients norvégiens en 2020. Telenor utilisera l'équipement du fournisseur RAN existant, Huawei en Chine, pour maintenir le réseau 4G et également passer à la couverture 5G dans certaines régions de Norvège.

Valeurs associées TELENOR Tradegate -0.09% TELENOR LSE Intl +0.30% TELENOR OTCBB 0.00%