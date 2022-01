Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: collaboration stratégique avec AWS information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms norvégien Telenor a annoncé jeudi qu'il allait faire équipe avec Amazon Web Services, la filiale 'cloud' d'Amazon, en vu d'accélérer la modernisation dans le secteur des télécommunications.



Le groupe nordique indique avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec AWS portant notamment sur la commercialisation de nouveaux services dans la '5G' et les infrastructures numériques 'edge' à destination de ses clients professionnels.



Telenor et AWS disent viser tout particulièrement les secteurs de l'industrie manufacturière, de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de l'automobile.





