Telenor : cession de la participation dans Wave Money

(CercleFinance.com) - Telenor a annoncé mercredi la cession de sa participation de 34,2% au sein de Wave Money, un spécialiste du transfert d'argent basé au Myanmar, à la société de portefeuille singapourienne Yoma Strategic Holdings. L'opérateur mobile norvégien estime que l'opération devrait lui permettre d'engranger 76,5 millions de dollars, un rendement sur investissement qu'il qualifie d''attractif'. Telenor précise qu'il prévoit malgré tout de poursuivre sa collaboration stratégique avec Wave Money.

