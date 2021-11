Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor : cession de la filiale de fibre en Suède information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Telenor a annoncé mercredi la cession de sa filiale suédoise d'installation de la fibre optique au domicile, Open Universe, au groupe Global Connect pour un montant de trois milliards de couronnes norvégiennes (environ 300 millions d'euros). L'opérateur de télécommunications nordique explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification de ses activités et de son recentrage sur la téléphonie mobile, le haut-débit et la télévision. En 2020, Open Open Universe a dégagé un résultat opérationnel de l'ordre de 240 millions de couronnes suédoises (environ 24 millions d'euros). La finalisation de l'opération, qui devrait permettre à Telenor de générer une plus-value avant impôts de 1,7 milliard de couronnes, est attendue au début de l'exercice 2022.

Valeurs associées TELENOR Tradegate +0.50% TELENOR LSE -100.00% TELENOR LSE Intl -0.16% TELENOR OTCBB 0.00%