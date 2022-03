Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenet: DigitalBridge réalise une acquisition de 745 ME information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - DigitalBridge va réaliser l'acquisition de l'activité de tours de télécommunications mobiles (TowerCo) de Telenet Group.



Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 745 millions d'euros, soit 820 millions de dollars.



La transaction avec Telenet, l'un des principaux fournisseurs de services de divertissement et de télécommunications en Belgique, permettra à DigitalBridge de détenir 100% des actifs de Telenet en matière d'infrastructures et de tours, y compris l'empreinte nationale de TowerCo de 3 322 sites en Belgique, dont 2 158 sites détenus et 1 164 sites tiers.





Valeurs associées TELENET GROUP HOL Euronext Bruxelles +1.04%