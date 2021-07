Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : un profit net 'record' au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net record de 7,7 milliards d'euros au deuxième trimestre, une performance que le groupe espagnol attribue aux gains réalisés sur la fusion de sa filiale O2 avec Virgin Media au Royaume-Uni et au désengagement dans Telxius, son activité de tours télécoms. La finalisation de ces deux opérations a permis à l'opérateur de réduire son endettement de manière 'historique', fait-il valoir dans un communiqué, avec une dette nette ramenée à 26,2 milliards d'euros à la fin juin, soit près de 30% de moins qu'il y a un an. D'un point de vue opérationnel, Telefonica a également relevé jeudi son objectif de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2021. L'opérateur télécoms espagnol s'attend désormais à une légère hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement (OIBDA) sur l'année, alors qu'il espérait jusqu'ici simplement les 'stabiliser'. A la Bourse de Madrid, Telefonica reculait d'environ 0,8% en fin de matinée, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice IBEX 35 dont il est désormais la septième capitalisation.

