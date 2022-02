Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: se renforce dans les câbles sous-marins information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Telefonica et la holding espagnole Pontegadea ont annoncé mardi qu'ils allaient accroître leurs participations au sein de la société d'infrastructure Telxius Telecom.



Les deux partenaires ont indiqué hier soir qu'ils comptaient faire l'acquisition de la participation de 40% que détient le géant américain KKR au capital de cette entreprise, qui exploite notamment des câbles sous-marins.



Avec cette opération, Telefonica va porter sa participation au sein de Telxius à 70% tandis que Pontegadea - la holding du fondateur de Zara Amancio Ortega - augmentera ses parts à 30%.



Le prix total de la transaction est estimé à quelque 215 millions d'euros.



Dans un communiqué, Telefonica explique que l'opération va lui permettre de se renforcer dans les câbles sous-marins, un domaine qui dispose selon lui d'un potentiel de croissance élevé et d'un statut industriel important dans le monde numérique actuel.



Telxius exploite un réseau international de 94.000 km de câbles sous-marins en fibre optique de hautes capacités, ce qui en fait l'un des premiers systèmes dans le monde.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +1.13%