Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: retrait obligatoire pour Telefonica Deutschland information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé jeudi son intention de déposer un projet de retrait obligatoire visant sa filiale allemande Telefonica Deutschland, qui cote actuellement à la Bourse de Francfort.



Cette décision survient après la finalisation de son offre publique d'achat lancée sur les minoritaires de l'entité, au terme de laquelle le groupe de télécommunications espagnol a pu monter à plus de 94,3% du capital.



Au moment du lancement de son offre, début décembre 2023, l'opérateur de téléphonie contrôlait autour de 71,8% de l'entité.



Dans un avis financier, Telefonica indique que la procédure de retrait obligatoire devrait être mise en oeuvre fin mars ou début avril pour se clôturer fin avril ou début mai.



L'opération vise à simplifier sa structure d'entreprise, mais aussi à permettre un accroissement de la contribution de Telefonica Deutschland aux comptes consolidés et au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe -0.10%