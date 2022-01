Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica: lourde amende de l'UE pour l'entente avec Pharol information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir infligé une amende de 66,9 millions d'euros à Telefónica et de 12,1 ME à Pharol (anciennement Portugal Telecom) pour avoir conclu un accord de non-concurrence, en violation des règles antitrust de l'UE.



L'affaire n'est pas récente: en janvier 2013, la Commission avait déjà infligé des amendes à Telefónica et à Portugal Telecom pour avoir convenu de ne pas se concurrencer sur les marchés ibériques des télécommunications.



Pourtant, en juin 2016, si le Tribunal avait entièrement confirmé les conclusions de la Commission concernant la violation des règles antitrust de l'UE, il avait aussi annulé les amendes pointant des erreurs dans la base de calcul. Cette décision du Tribunal avait ensuite été confirmée en 2017 par la Cour de justice du 13 décembre 2017.



La décision d'aujourd'hui tient pleinement compte de l'arrêt du Tribunal et, après une évaluation révisée, impose à nouveau des amendes à Telefónica et Pharol pour avoir conclu un accord de non-concurrence.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +1.82%