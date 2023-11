Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: lancement d'une OPA sur Telefonica Deutschland information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé mardi le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) en vue d'acquérir les 28,19% de Telefonica Deutschland qu'il ne détient pas encore, notamment dans l'objectif de simplifier sa structure d'entreprise.



L'opérateur télécoms espagnol propose 2,35 euros par action en numéraire, soit une prime de 37,6% par rapport au cours de clôture de lundi, sans lier son offre à un taux d'acceptation minium, précise-t-il dans un avis financier.



En réaction à cette annonce, l'action Telefonica Deutschland cotée à la Bourse de Francfort s'envolait de 37,6% mardi en fin de matinée pour s'aligner avec le prix de l'offre.



L'action Telefonica cédait en revanche 1,7% à Madrid.



Telefonica explique que l'opération va permettre d'accroître la contribution de Telefonica Deutschland aux comptes consolidés et au flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires.



La transaction s'inscrit également dans le cadre de sa stratégie visant à se focaliser sur ses principaux marchés, tels que l'Espagne, le Brésil ou le Royaume-Uni, considérant le marché allemand comme l'un des plus attrayants et les plus stables aujourd'hui en Europe.





