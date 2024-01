Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: la part dans Telefonica Deutschland atteint 93% information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Telefonica détenait 93,1% du capital et des droits de vote de Telefonica Deutschland à l'issue de l'offre publique d'achat lancée sur les minoritaires de sa filiale allemande, selon un communiqué publié lundi.



Au moment de l'officialisation de son offre, c'est-à-dire au début du mois de décembre, le groupe espagnol de télécommunications contrôlait autour de 71,8% de l'entité.



L'opérateur axait expliqué que son offre publique d'achat (OPA) portant sur les 28,2% de Telefonica Deutschland qu'il ne détenait pas encore visait principalement à simplifier sa structure d'entreprise.



L'idée consiste également à permettre un accroissement de la contribution de Telefonica Deutschland aux comptes consolidés et au flux de trésorerie disponible pour les actionnaires.



Le règlement-livraison des titres est désormais prévu le vendredi 26 janvier.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.11%