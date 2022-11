Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: l'UE valide la création tripartite d'une société information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - En vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par Liberty Global plc du Royaume-Uni, Telefónica S.A. d'Espagne et InfraVia Capital Partners S.A.S. ('InfraVia') de France.



L'entreprise commune, Liberty Global Investment JVco Limited ('Opal'), sera basée au Royaume-Uni et construira et exploitera un réseau de fibre jusqu'au domicile au Royaume-Uni en vue de le vendre à VMED O2 UK Limited ( 'VMED'), fournisseurs de services Internet tiers et clients professionnels au Royaume-Uni. VMED est contrôlé conjointement par Liberty Global et Telefónica.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'Opal n'exerce aucune activité réelle ou prévue dans l'Espace économique européen. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe -1.84%