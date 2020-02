Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : l'UE autorise le rachat de Prosegur Alarmas Cercle Finance • 20/02/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d'acquisition du contrôle en commun de Prosegur Alarmas par Telefónica et Prosegur. La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence au sein de l'Espace économique européen. Dans le cadre du projet d'acquisition, Telefónica acquerra la moitié des parts actuellement détenues par Prosegur dans Prosegur Alarmas, ce qui conduira à un contrôle en commun de Prosegur Alarmas par Telefónica et Prosegur. ' La Commission a constaté que les services de télécommunications et les services d'alarme sont considérés comme étant des marchés étroitement liés, du moins pour les clients résidentiels en Espagne '.

