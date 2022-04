Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica: l'UE autorise l'acquisition en commun de Telxius information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 12:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Telxius Telecom, par Telefónica et Pontegadea Inversiones, toutes trois établies en Espagne.



Telxius exploite un réseau international de câbles sous-marins à fibres optiques de grande capacité, fournit une connectivité directe à l'internet et offre une gamme de services de capacité sur son réseau, tels que des connexions point à point avec une bande passante dédiée.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou verticaux entre les activités des entreprises.





