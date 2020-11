Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica : l'UE a renvoyé un projet d'acquisition Cercle Finance • 20/11/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a renvoyé le projet d'acquisition, par Telefónica et Liberty Global, d'une entreprise commune nouvellement créée à la Consumers and Market Authority (CMA), l'autorité de concurrence britannique. La Commission a donc décidé de renvoyer l'opération envisagée à l'autorité de concurrence britannique, qui traitera le dossier selon les règles nationales. L'entreprise commune proposée regroupera les activités de Telefónica's UK Limited (O2) et de Virgin Media, appartenant à Liberty Global. ' Les éléments de preuve réunis par la Commission ont confirmé que l'opération envisagée menace d'affecter la concurrence dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni, où Telefónica et Liberty Global sont actuellement deux grands acteurs de marché '.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.03%