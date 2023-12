Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: l'Etat espagnol entre au capital, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le titre Telefonica bondit de plus de 4% mercredi à la Bourse de Madrid suite à l'annonce de l'entrée de l'Etat espagnol au capital du groupe de télécommunications.



A l'issue de sa réunion d'hier, le Conseil des ministres a décidé d'ordonner à la SEPI, la holding chargée de la gestion des participations industrielles de l'Etat, de faire l'acquisition d'une participation pouvant atteindre 10%.



Dans un communiqué, le gouvernement espagnol explique que cet investissement - qui se veut 'pérenne' - vise à garantir à Telefonica une plus grande stabilité de son actionnariat afin de l'aider à atteindre ses objectifs et à préserver ses capacités stratégiques.



L'Etat espagnol fait ainsi son grand retour au capital de l'opérateur de téléphonie un peu plus de 26 ans après en être sorti dans le cadre du processus de privatisation de l'entreprise.



Selon les analystes, cette annonce constitue surtout une réponse à la récente entrée au capital à hauteur de 9,9% de l'opérateur télécom saoudien stc, officialisée au mois de septembre.



'Cette décision est cohérente avec la stratégie du gouvernement qui consiste à prendre des participations importantes et avoir un pouvoir de décision au sein d'entreprise stratégiques, comme cela avait déjà été le cas avec Indra', rappellent les équipes de Renta 4 Banco.





