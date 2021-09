Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : IBM retenu pour une plateforme réseau cloud 5G information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi la signature d'un partenariat de plusieurs années avec Telefonica, qui aura recours à ses logiciels d'automatisation intelligentes dans le cadre du déploiement d'une plateforme réseau 5G entièrement basée sur le 'cloud'. Ce projet - qui associe également sa filiale Red Hat ainsi que le fabricant de matériel Juniper - doit permettre à l'opérateur espagnol de bénéficier d'un réseau ouvert, sécurisé, intelligent et fortement automatisé, explique IBM dans un communiqué. Le groupe américain indique qu'il a notamment prévu de déployer sa technologie IBM Cloud Pak, une solution d'automatisation des réseaux optimisée par l'IA, qui permet aux CSP de passer à des opérations sans intervention humaine. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été spécifiés.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.17%